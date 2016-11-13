Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через сніг деякі поїзди затримуються на 3 години - УЗ

Неділя, 13 листопада 2016, 22:35
Через сніг деякі поїзди затримуються на 3 години - УЗ

Через несприятливі погодні умови відставання від графіка деяких поїздів, особливо на Львівському напрямку, становить від 30 хв до понад 3 годин.  

Про це ввечері 13 листопада повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

За даними УЗ, наразі затримуються у дорозі близько 10 поїздів, зокрема №42 Трускавець-Дніпропетровськ – запізнення на 3 год. 20 хв., №742 Трускавець-Дарниця – на 1 год.26 хв., №743 Дарниця-Львів – на 38 хв., №745 Київ-Львів – на 31 хв., №748 Тернопіль-Дарниця – на 1 год.57 хв., №86 Львів-Новоолексіївка – на 1 год. 05 хв., №74 Львів-Москва та №78 Ковель-Москва – на 1 год.20 хв.

"Залізничники розчищають колії та стрілочні переводи від снігу. Сніговий покрив у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Сянках сягає 30 см, у Хмельницькому – 38 см, Житомирі- 20 см, Шепетівці - 50 см. На Півдні України йде дощ, температура навколишнього повітря наближається до нуля градусів, що несе загрозу обледеніння контактної мережі", - зазначили в "Укрзалізниці".

Окрім того на трьох ділянках Львівської залізниці сталося знеструмлення.

"На ділянці Коломия-Отинія енергетики вже подали напругу, але Отинія-Снятин та Козова-Денихів через погодні умови залишаються знеструмленими. Понад 2 тисячі залізничників усувають наслідки негоди, задіяно снігоочисну техніку", - повідомили в УЗ.

Українська правда 

Теми: погодаУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
погода
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: