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Из-за снега некоторые поезда задерживаются на 3 часа - УЗ

Воскресенье, 13 ноября 2016, 22:35
Из-за снега некоторые поезда задерживаются на 3 часа - УЗ

В связи в неблагоприятными погодными условиями отставание от графика некоторых поездов, особенно на Львовском направлении, составляет от 30 мин до более 3 часов.

Об этом вечером 13 ноября сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".

По данным УЗ, в настоящее время задерживаются в пути около 10 поездов, в частности №42 Трускавец-Днепропетровск - опоздание на 3 часа 20 мин., №742 Трускавец-Дарница - на 1 час.26 мин., №743 Дарница-Львов - на 38 мин., №745 Киев-Львов - на 31 мин., №748 Тернополь-Дарница - на 1 час 57 мин., №86 Львов-Новоалексеевка - на 1 час 05 мин., №74 Львов-Москва и №78 Ковель-Москва - на 1 час 20 мин.

"Железнодорожники расчищают пути и стрелочные переводы от снега. Снежный покров во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Сянках достигает 30 см, в Хмельницком - 38 см, Житомире - 20 см, Шепетовке - 50 см. На юге Украины идет дождь, температура воздуха приближается к нулю градусов, что несет угрозу обледенения контактной сети", - отметили в "Укрзализныце".

Кроме того на трех участках Львовской железной дороги произошло обесточивание.

"На участке Коломыя-Отыния энергетики уже подали напряжение, но участки Отыния-Снятин и Козова-Деныхив из-за погодных условий остаются обесточенными. Более 2000 железнодорожников устраняют последствия непогоды, задействована снегоочистительная техника", - сообщили в УЗ.

Украинская правда

Темы: погодаУкрзализныця
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