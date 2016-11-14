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Трамп призначив керівником свого апарату Райнса Прібуса

Понеділок, 14 листопада 2016, 00:35

Новим керівником апарату Білого дому при адміністрації Дональда Трампа буде Райнс Прібус, глава Національного комітету Республіканської партії США.

Про це повідомляє CNN.

Посаду головного радника нового президента отримає Стів Беннон, який керував виборчою кампанією Трампа.

У заяві Трампа, вказується, що Прібус і Беннон ефективно взаємодіяли в ході виборчої кампанії, і саме їхня стратегія привела до перемоги.

"Тепер ми разом будемо працювати в Білому домі, щоб зробити Америку великою", - сказав обраний президент.

Дональд Трамп і Райнс Прібус
Дональд Трамп і Райнс Прібус

Прібус є одним з найдовголітніших керівників Республіканської партії і користується популярністю серед однопартійців. Значною мірою йому приписують заслугу по об'єднанню республіканців, результатом якого стало висунення Трампа кандидатом в президенти США.

Беннон є колишнім офіцером військово-морського флоту і інвестиційним банкіром Goldman Sachs. Він приєднався до Трампа в серпні, після того, як Пол Манафорт був звільнений з посади менеджера кампанії.

Теми: СШАТрамп
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