Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назначил руководителем своего аппарата Райнса Прибуса

Понедельник, 14 ноября 2016, 00:35

Новым главой аппарата Белого дома при администрации Дональда Трампа будет Райнс Прибус, глава Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом сообщает CNN.

Должность главного советника нового президента получит Стив Бэннон, который руководил избирательной кампанией Трампа.

В заявлении Трампа, указывается, что Прибус и Бэннон эффективно взаимодействовали в ходе избирательной кампании, и именно их стратегия привела к победе.

"Теперь мы вместе будем работать в Белом доме, чтобы сделать Америку великой", - сказал избранный президент.

Дональд Трамп и Райнс Прибус
Дональд Трамп и Райнс Прибус

Прибус является одним из самых долголетних председателей Республиканской партии и пользуется популярностью среди однопартийцев. В значительной степени ему приписывают заслугу по объединению республиканцев, результатом которого стало выдвижение Трампа кандидатом в президенты США.

Бэннон является бывшим офицером военно-морского флота и инвестиционным банкиром Goldman Sachs. Он присоединился к Трампу в августе, после того, как Пол Манафорт был уволен  с должности менеджера кампании.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
США
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
В Минобороны заявили, что инспекция США показала отсутствие хищения в Украине западного оружия
Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне
Последние новости
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
Все новости...
Реклама: