В Новой Зеландии произошло второе сильное землетрясение за сутки

Второе сильное землетрясение - магнитудой 6,2 - произошло в Новой Зеландии.

Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, в результате первого землетрясения погибли два человека.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, сильно пострадавшего от землетрясения в 2011 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

Землетрясение сопровождалось серией повторных толчков.

Через два часа после этого к берегам подошла волна цунами высотой примерно 2,5 метра. Власти успели предупредить население и попросили покинуть прибрежные территории.

Как сообщают местные СМИ, многие школы и предприятия в понедельник остались закрытыми. Прекращено движение поездов и паромов. Повреждены многие здания.

Новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.