Синоптики розповіли, коли циклон залишить Україну

Протягом 12–14 листопада внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач 988 населених пунктів у тринадцяти областях залишились без електроенергії.

Про це інформує у понеділок зранку прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Київській, Вінницькій та Черкаській областях спостерігаються невеликий сніг із дощем, а у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій — місцями, в Одеській, Миколаївській, Херсонській — іде дощ, на решті території країни без опадів.

Унаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту.

В наступні 3 години у північних областях йтиме сніг.

Водночас, відповідно до інформації Українського гідрометцентру в другій половині 14 листопада циклон вийде за межі України.

Станом на 7 годину рух автотранспорту по дорогах загального користування забезпечений, заторів немає.

До ліквідації наслідків негоди всього залучено 4 тисячі 864 чоловік та 2 тисячі 251 одиниця техніки, у тому числі від ДСНС — 473 одиниць техніки та близько 1 тисяча 674 людей особового складу.

Українська правда