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Синоптики поведали, когда циклон покинет Украину

Понедельник, 14 ноября 2016, 07:18
Синоптики поведали, когда циклон покинет Украину

12-14 ноября в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач 988 населенных пунктов в тринадцати областях остались без электроэнергии.

Об этом сообщает в понедельник утром пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдаются небольшой снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской — местами в Одесской, Николаевской, Херсонской — идет дождь, на остальной территории страны без осадков.

Вследствие сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службой автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.

В следующие 3 часа в северных областях будет идти снег.

Вместе с тем, согласно информации Украинского гидрометцентра, во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины.

По состоянию на 7 часов движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечено, заторов нет, отмечают в ГСЧС.

К ликвидации последствий непогоды всего привлечено 4 тысячи 864 человека и 2 251 единица техники, в том числе от ГСЧС — 473 единиц техники и около 1 тысяча 674 человека личного состава.

Украинская правда

Темы: погода
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