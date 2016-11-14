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Ляшко про Бойка: кулаки є, розуму нема

Понеділок, 14 листопада 2016, 12:54

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що голова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко продемонстрував, що має кулаки, а не розум.

Про це він заявив журналістам, коментуючи інцидент під час погоджувальної ради у понеділок, коли Бойко кидався на Ляшка з кулаками.

"Ну він продемонстрував, що кулаки у нього є. Кулаки є, ума нема. А в нас навпаки. В нас є і кулаки, і розум. Тільки ми кулаки не пускаємо в хід в парламент. Ми можемо кулаки пустити, коли на якусь дівчину хуліган в під'їзді нападе", – заявив він.

Як відомо, Бойко двічі бив Ляшка, коли той у своєму виступі на погоджувальній раді звинувачував його у роботі на Росію.

Коментуючи цей інцидент, Бойко заявив, що не має наміру надалі терпіти схожі звинувачення і дав зрозуміти, що реагуватиме на них таким же чином.

Українська правда

Теми: Ляшко ОлегБойко
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