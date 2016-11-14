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Власенко щодо "плану Путіна": А скільки Порошенко лишає податків у РФ?

Понеділок, 14 листопада 2016, 13:43

У фракції "Батьківщина" вважають, що акції протесту, нібито заплановані у Росії для розхитування ситуації в Україні, менш загрозливі, ніж дії президента Петра Порошенка.

Це слідує зі слів депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка на погоджувальній раді парламенту.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав фракції домовитися не дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб не повторити молдовський сценарій, де на виборах президента переміг проросійських кандидат Ігор Додон.

"Андрій Володимирович, Ви згадали Молдову – але не сказали основне по Молдові, як мені здається. Найбільше до скепсису по європейському вибору доклалися в Молдові ті, кого називають євровори. Це ті, хто на гаслах європейської інтеграції прийшли до влади і почали красти кошти з державного бюджету Молдови – і вкрали мільярд. Це те, що майже доведено в Молдові", – сказав Власенко.

"На жаль, у цьому ми гідно наслідуємо цей приклад Молдови. Прийшли на гаслах європейського розвитку і крадуть гроші з державного бюджету", – додав він.

"Багато тут розказували про план Путіна і про президента воюючої країни. А у мене просте питання: а скільки мільйонів рублів податків платить президент воюючої країни в бюджет країни-агресора? Просте питання тим, хто розказує тут про плани Путіна", – заявив депутат.

За словами Власенка, ті люди, у яких забрали все з банків, "не розуміють власника єдиного в Україні банку, який стабільно збільшує свій прибуток удвічі, не розуміють вони його – бо у них все забрали, а він чомусь, на падаючій системі, заробляє кожен рік удвічі (більше)".

"Коли мені говорять про план Путіна, я згадую про президента, який проламував через цей парламент особливий статус для Донбасу. І я згадую загиблих хлопців 31-го числа, які загинули саме тому, що президент проламував у незаконний спосіб голосування за особливий статус Донбасу. І оце причина – а не ті люди, які стояли і вимагали того, щоб українська держава збереглася як держава", – заявив він.

"Тому давайте не ставити все з ніг на голову. Ще раз підкреслюю: план Путіна – скажіть, скільки платить президент у бюджет Російської Федерації, за гроші якого зброя купується Російською Федерацією, підтримуються сепаратисти і так далі", – закликав Власенко.

Він додав, що комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування "повністю готовий до дня місцевого самоврядування, який можна провести наступного – не цього – пленарного тижня".

"В комітеті ми пройшли всі законопроекти, готові до другого читання і передані в структурні підрозділи секретаріату Апарату Верховної Ради для остаточного оформлення", – заявив Власенко.

Раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримає проведення 15 листопада всеукраїнської акції протесту ошуканих вкладників банків у разі невиконання вимог їхнього ультиматуму.

А в СБУ заявили про те, що така акція є складовою плану "Шатун", складеного у Кремлі для дестабілізації ситуації в Україні й відстрочення надання їй безвізового режиму з ЄС.

Олена Рощенко, УП

Теми: БатьківщинаакціїПутінРосіяПорошенко
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