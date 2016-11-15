Через негоду знеструмленими залишаються 200 населених пунктів

Станом на 19:00 14 листопада знеструмленими внаслідок несприятливих погодних умов залишається 191 населений пункт.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 19 год. 14 листопада залишаються знеструмленими 191 населений пункт у 7 областях, а саме: Хмельницька – 49 н.п., Тернопільська – 51 н.п., Івано-Франківська – 34 н.п., Львівська – 14 н.п., Чернівецька – 18 н.п., Київська – 10 н.п., Полтавська – 15 н.п", - йдеться в повідомленні.

До відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго.

Протягом доби рятувальники вивільнили зі снігових заметів близько 2 тис. 638 автомобілів, з яких 27 карет швидкої медичної допомоги.

Всього з 12 по 14 листопада в результаті несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 988 населених пунктів в тринадцяти областях.