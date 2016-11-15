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Из-за непогоды обесточенными остаются 200 населенных пунктов

Вторник, 15 ноября 2016, 01:50

По состоянию на 19:00 14 ноября обесточенными в результате неблагоприятных погодных условий остается 191 населенный пункт.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19 час. 14 ноября остаются обесточенными 191 населенный пункт в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 49 н.п., Тернопольская - 51 н.п., Ивано-Франковская - 34 н.п., Львовская - 14 н.п., Черновицкая - 18 н.п., Киевская - 10 н.п., Полтавская - 15 н.п",- говорится в сообщении.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В течение суток спасатели высвободили из снежных заносов около 2 тыс. 638 автомобилей,  из которых 27 карет скорой медицинской помощи.

Всего с 12 по 14 ноября в результате неблагоприятных погодных условий  из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 988 населенных пунктов в тринадцати областях.

Темы: погодачрезвычайное происшествие
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