Адвокат Полозов просит помощи против ФСБ

Российский адвокат Николай Полозов, представляющий интересы заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, а также Ахтема Чийгоза в "деле 26 февраля" и сына Мустафы Джемилева, обратился в Адвокатскую палату Москвы за поддержкой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Полозов заявляет, что следователь ФСБ по делу Ильми Умерова, обвиняемого в сепаратизме, пытается устранить его из процесса, переведя в статус свидетеля и требуя суд разрешить допросить Полозова об обстоятельствах дела.

"Никаких оснований для допроса меня в качестве свидетеля у следователя не имеется. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации, статья 8, налагает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи", – утверждает адвокат.

Полозов назвал действия следователя "давлением" и обратился за поддержкой к адвокатскому сообществу.

"Это является элементом давления на меня, как на защитника, попытка выведения меня из статуса защитника в статус свидетеля для того, чтобы я не мог в последующем судебном процессе представлять интересы и защищать Ильми Умерова", - заявил адвокат.

Он напомнил, что в отношении него проходит объявленная Следственным комитетом Российской Федерации доследственная проверка.

"Конечно, желание российских властей направлено на то, чтобы выдавить меня за пределы Крыма, заставить меня прекратить вести здесь свою профессиональную деятельность, которая заключается в защите прав и законных интересов, прежде всего, крымскотатарского населения", – заявил адвокат.

Тем временем в Крыму российские оккупационные власти проводят суд по делу Ахтема Чийгоза.

Первый свидетель обвинения сегодня Романцов Владимир Анатольевич. Старшина батальона ППС. Ранее сотрудник МВД Украины.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) November 15, 2016