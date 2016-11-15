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Трамп не говорив з Путіним про Крим і Донбас – Пєсков

Вівторок, 15 листопада 2016, 13:41
Трамп не говорив з Путіним про Крим і Донбас – Пєсков

Тема визнання Криму частиною РФ та конфлікту на Донбасі в ході телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і обраного президента США Дональда Трампа не піднімалася.

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

"Ні, не обговорювалося", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи піднімалася тема про визнання Криму і вирішенні донбаського питання.

За його словами, розмова була конструктивною. "В цілому тон розмови кореспондувався з тоном заяв, які робилися ще під час виборчої кампанії (Трампа - ред.) на предмет російсько-американських відносин", - сказав Пєсков.

"Але зазначені вами теми не порушувалися. Чинним президентом США залишається Барак Обама, і саме з ним та його адміністрацією продовжуємо працювати до моменту інавгурації нового президента Америки", - сказав Пєсков.

14 листопада відбулася розмова Дональда Трампа, обраного президентом США, і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Розмова відбулася за ініціативою останнього.

У липні 2016 року Трампа запитали про його ставлення до ситуації навколо Криму. Він відповів: "Але, ви знаєте, жителі Криму, з того, що я чув, хочуть бути скоріше з Росією, ніж там, де вони були. І це теж слід мати на увазі".

Майбутній президент США також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Крім того, Трамп заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.

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Теми: ТрампКрим
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