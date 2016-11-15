Розмову з Трампом ініціював Путін
Вівторок, 15 листопада 2016, 08:13
Розмова Дональда Трампа, обраного президентом США, та президента Російської Федерації Володимира Путіна відбулася 14 листопада з ініціативи останнього.
Як повідомляється на сайті Greatagain.gov, Путін подзвонив Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.
За повідомленням, лідери двох країн обговорили широке коло питань, у тому числі загрози і виклики, які стоять перед Сполученими Штатами Америки і Росією, стратегічні економічні питання та історичні відносини США й Росії, які нараховують понад 200 років.
Трамп сказав Путіну, що він сподівається мати міцні відносини з Росією та її народом.
Раніше у Кремлі повідомили, що Путін і Трамп домовилися нормалізувати відносини між Росією й США.