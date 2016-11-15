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Розмову з Трампом ініціював Путін

Вівторок, 15 листопада 2016, 08:13

Розмова Дональда Трампа, обраного президентом США, та президента Російської Федерації Володимира Путіна відбулася 14 листопада з ініціативи останнього.

Як повідомляється на сайті Greatagain.gov, Путін подзвонив Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

За повідомленням, лідери двох країн обговорили широке коло питань, у тому числі загрози і виклики, які стоять перед Сполученими Штатами Америки і Росією, стратегічні економічні питання та історичні відносини США й Росії, які нараховують понад 200 років.

Трамп сказав Путіну, що він сподівається мати міцні відносини з Росією та її народом.

Раніше у Кремлі повідомили, що Путін і Трамп домовилися нормалізувати відносини між Росією й США.

Теми: СШАРосіяПутінТрампвибори
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