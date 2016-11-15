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ФСБ не пускає адвоката до начебто "українських диверсантів"

Вівторок, 15 листопада 2016, 14:21

Слідчі Федеральної служби безпеки РФ не допускають адвоката до людей, затриманих у Криму як нібито "українських диверсантів".  

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Олександр Попков.

"Чотири дні слідчі ФСБ (як мінімум Кулаков С.В. і Сердюк А.М.) достовірно знають про наявність адвоката за угодою у Дмитра Штиблікова, але ігнорують і не допускають мене до справи і підзахисного. У неділю вдається вручити ордер і мої документи слідчому", - написав він.

"Вчора ж увечері дізнаємося, що Володимир Дудка відмовився від хорошого принципового адвоката і йому призначили іншого, після чого Дудка дав відеосвідчення. Напевно, їх слід чекати вже завтра", - додав Попков.

Водночас він додав, що адвокату Дудки за угодою Оксані Железняк вдалося на "кілька хвилин прорватися до заляканого і пригніченого підзахисного".

"Той (Дудка – ред.) каже, що його змусять від неї відмовитися, і він змушений давати свідчення, які не відповідають реальності", - написав Попков.

"Тим часом попередній адвокат, призначений Штиблікову, повідомляє мені, що з її участю ніяких, відео не записувалося і ніяких слідчих дій не проводилося. Значить її теж прибрали зі справи. Але більше з родичами ніхто з адвокатів не зв'язувався", - додав Попков.

Як відомо, у понеділок 14 листопада ФСБ РФ оприлюднила кадри нібито зізнань людей, затриманих у Криму як українських "диверсантів".

Арештовані в Севастополі Олексій Бесарбов і Дмитро Штибліков на відео кажуть, що їм нібито доручили підготовку диверсій і збір розвідданих у Криму.

ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Українська правда

Теми: ФСБРосіяУкраїна
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