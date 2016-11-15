Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ не пускает адвоката к якобы "украинским диверсантам"

Вторник, 15 ноября 2016, 14:21

Следователи Федеральной службы безопасности РФ не допускают адвоката к людям, задержанным в Крыму как якобы "украинские диверсанты".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Александр Попков.

"Четыре дня следователи ФСБ (как минимум Кулаков С.В. и Сердюк А.Н.) достоверно знают о наличии адвоката по соглашению у Дмитрия Штыбликов, но игнорируют и не допускают меня к делу и подзащитному. В воскресенье удаётся вручить ордер и мои документы следователю", - написал он.

"Вчера же вечером узнаём, что Владимир Дудка отказался от хорошего принципиального адвоката и ему назначили другого, после чего Дудка дал признательные видеопоказания. Наверное, их следует ждать уже завтра", - добавил Попков.

При этом он добавил, что адвокату Дудки по соглашению Оксане Железняк удалось на "несколько минут прорваться к запуганному и подавленному подзащитному".

"Тот (Дудка - ред.) говорит, что его заставят от нее отказаться, и он вынужден давать показания, не соответствующие реальности", - написал Попков.

"Тем временем предыдущий адвокат, назначенный Штыбликову, сообщает мне, что с её участием никаких видео не записывалось и никаких следственных действий не проводилось. Значит её тоже убрали из дела. Но больше с родственниками никто из адвокатов не связывался", - добавил Попков.

Как известно, в понедельник 14 ноября ФСБ РФ обнародовала кадры якобы признаний людей, задержанных в Крыму как украинских "диверсантов".

Арестованые в Севастополе Алексей Бесарбов и Дмитрий Штыбликов на видео говорят, что им якобы поручили подготовку диверсий и сбор разведданных в Крыму.

ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Украинская правда

Темы: ФСБРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
ФСБ
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: