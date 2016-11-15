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Соратники Ляшка поскаржилися на Бойка – буде допит

Вівторок, 15 листопада 2016, 16:13

Правоохоронці допитають народних депутатів Юрія Бойка та Олега Ляшка щодо обставин бійки, яка сталася між ними на погоджувальній раді парламенту 14 листопада.

Про це повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Найближчим часом вони будуть викликані на допит", – сказав він, але точну дату не зміг назвати.

"Триває досудове розслідування", – повідомив Тракало й додав, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу – погроза або насильство стосовно державного або громадського діяча.

Речник Нацполіції уточнив, що скарга надійшла від групи народних депутатів "Радикальної партії": Ігоря Мосійчука, Василя Амельченка, Андрія Лозового й Віктора Вовка.

Як відомо, у понеділок на погоджувальній раді парламенту під час виступу лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на нього двічі кидався з кулаками один із лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, про якого говорив Ляшко.

На докір голови Верховної Ради Андрія Парубія Бойко покинув залу зібрання. Вибачатися він також не захотів.

У регламентному комітеті Верховної Ради заявили, що не будуть розбиратися з цим інцидентом.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БойкоЛяшко ОлегВерховна Радаполіція
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