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Соратники Ляшко пожаловались на Бойко – будет допрос

Вторник, 15 ноября 2016, 16:13

Правоохранители допросят народных депутатов Юрия Бойко и Олега Ляшко об обстоятельствах стычки, случившейся между ними на согласительном совете парламента 14 ноября.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В ближайшее время они будут вызваны на допрос", – сказал он, но точную дату не смог назвать.

"Ведется досудебное расследование", – сообщил Тракало и добавил, что производство открыто по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Представитель Нацполиции уточнил, что жалоба поступила от группы народных депутатов от "Радикальной партии": Игоря Мосийчука, Василия Амельченко, Андрея Лозового и Виктора Вовка.

Как известно, в понедельник на согласительном совете парламента во время выступления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на него дважды бросался с кулаками один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, о котором говорил Ляшко.

После укора главы Верховной Рады Андрея Парубия Бойко покинул зал собрания. Извиняться он тоже не захотел.

В регламентном комитете Верховной Рады заявили, что не будут разбираться с этим инцидентом.

Алена Рощенко, УП

Темы: БойкоЛяшко ОлегВерховная Радаполиция
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