Кучма: Ще один Майдан Україна не витримає

Другий президент України, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає недоцільною організацію масових акцій протесту.

Про це він сказав журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання про його ставлення до нинішніх акцій протесту, зокрема, проплачених, передає "Інтерфакс-Україна".

"А у нас раніше не за гроші виходили? Добровільно? Моя позиція сьогодні однозначна: Україна знаходиться в такому стані, де такий непередбачений крок може закінчитися для країни погано", - сказав він.

"Я неодноразово звертався (до представників влади – ред.) - і один на один, і публічно: сьогодні потрібно відкинути всі чвари і об'єднатися заради завтрашнього дня України ", - сказав Кучма.

За його словами, черговий Майдан Україна не витримає: "Ми не витримаємо Майдан. Це не буде перший і другий Майдан, це буде щось страшніше. Давайте подумаємо, скільки на руках зброї. А якщо зброя на руках є, воно обов'язково стріляє. Потрібно дуже обережно дивитися на всі процеси".

У той же час він підкреслив, що "є підстави критикувати" деякі рішення нинішньої влади.

Як відомо, у вівторок поліція повідомила, що в різноманітних акціях у центрі Києва 15 листопада беруть участь близько 6 тисяч громадян.