Луценку запропонували двох кандидатів на посаду керівника Генінспекції

На посаду керівника Генінспекції Генпрокуратури відібрали двох осіб — Володимира Уварова та Володимира Купецького.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Згідно з інформацією, на посаду претендувало 12 осіб.

За результатами голосування 15 листопада 2016 року більшістю від загального складу Комісії прийнято рішення рекомендувати Генпрокурору для призначення екс-голову Миколаївського облуправління МВС Уварова (отримав 6 голосів членів Комісії) або голову Золочевської прокуратури Купецького (отримав 5 голосів членів Комісії).

Українська правда