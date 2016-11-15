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Луценко предложили двух кандидатов на должность руководителя Генинспекции

Вторник, 15 ноября 2016, 19:51

На должность руководителя Генинспекции Генпрокуратуры отобрали двух человек - Владимира Уварова и Владимира Купецкого.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Согласно информации, на должность претендовало 12 человек.

По результатам голосования 15 ноября 2016 года большинством от общего состава Комиссии принято решение рекомендовать Генпрокурору для назначения экс-председателя Николаевского облуправления МВД Уварова (получил 6 голосов членов Комиссии) либо главу Золочевской прокуратуры Купецкого (получил 5 голосов членов Комиссии).

Украинская правда

Темы: Генпрокуратуракадры
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