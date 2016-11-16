Луценко обвиняет Садового в продаже 23 га земли задешево

Во Львовском горсовете ГПУ изъяла документы, из которых видно, что по решению мэра Львова Андрея Садового был продан земельный участок по заниженной цене.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

"Из изъятых докуметов видно, что в сентябре 2015 года Львовским городским советом одному из субъектов хозяйствования был предоставлен в аренду земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которого составила 140 млн грн. Уже через 3 месяца (в декабре того же года ) землю под личную роспись председателя горсовета продали по цене 52 млн грн, что на 88 млн грн меньше ее оценки", - написал Луценко.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обыски вроде тех, что произошли в горсовете во вторник являются одной из причин, почему в Украину не приходят инвесторы.

На аргументы Садового Луценко ответил, что для того чтобы привлечь инвестора и законно поощрить его меньшей ценой на землю, надо было вынести на рассмотрение горсовета предложение снизить цену.

"Ведь именно горсовет, а не Садовый может изменить свое же решение от 25 декабря 2014 г. о базовом среднем цену метра квадратного земли в городе величиной 423 грн.", - написал он.

Ранее в ГПУ объяснили, что обыски прошли из-за того, что служащих Львовского городского совета подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.