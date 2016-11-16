Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко обвиняет Садового в продаже 23 га земли задешево

Среда, 16 ноября 2016, 00:29
Луценко обвиняет Садового в продаже 23 га земли задешево
dt.ua

Во Львовском горсовете ГПУ изъяла документы, из которых видно, что по решению мэра Львова Андрея Садового был продан земельный участок по заниженной цене.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

"Из изъятых докуметов видно, что в сентябре 2015 года Львовским городским советом одному из субъектов хозяйствования был предоставлен в аренду земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которого составила 140 млн грн. Уже через 3 месяца (в декабре того же года ) землю под личную роспись председателя горсовета продали по цене 52 млн грн, что на 88 млн грн меньше ее оценки", - написал Луценко.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обыски вроде тех, что произошли в горсовете во вторник являются одной из причин, почему в Украину не приходят инвесторы.

На аргументы Садового Луценко ответил, что для того чтобы привлечь инвестора и законно поощрить его меньшей ценой на землю, надо было вынести на рассмотрение горсовета предложение снизить цену.

"Ведь именно горсовет, а не Садовый может изменить свое же решение от 25 декабря 2014 г. о базовом среднем цену метра квадратного земли в городе величиной 423 грн.", - написал он.

Ранее в ГПУ объяснили, что обыски прошли из-за того, что служащих Львовского городского совета подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураЛьвовСадовыйземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: