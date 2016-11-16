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Асад сподівається, що Трамп стане "природним союзником" Сирії

Середа, 16 листопада 2016, 05:06

Сирійський президент Башар Асад висловив надію, що обраний президентом США Дональд Трамп стане його союзником в боротьбі з ісламістами, проте поки обережний з оцінкою особистості американського мільярдера.

Про це пише BBC.

При цьому президент Сирії, де вже більше п'яти років триває громадянська війна, висловив сумніви в тому, що його американський колега збирається виконувати свої обіцянки.

Трамп стверджував, що було б божевіллям виступати одночасно проти сирійських урядових військ і бойовиків "Ісламської держави". Він також говорив, що боротьба з сирійськими військами може привести до збройного конфлікту з Росією.

Асад в своєму великому інтерв'ю португальському телебаченню назвав Трампа "природним союзником" Сирії.

"Ми нічого не можемо сказати з приводу того, що він має намір робити, але ... якщо він збирається боротися з тероризмом, звісно, ми будемо союзниками, природними союзниками, як і у випадку з Росією, Іраном і багатьма іншими країнами".

За словами Асада, обіцянка Трампа сконцентруватися на боротьбі з "Ісламською державою" звучить багатообіцяюче, але засумнівався в тому, що той може виконати цю обіцянку.

"США думають, що вони - суддя для всього світу, але це не так", - додав сирійський президент.

У тому ж інтерв'ю Асад назвав президента сусідньої Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана "хворою людиною" і "мегаломаніяком, що живе у відриві від реальності".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСирія
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