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Асад надеется, что Трамп станет "естественным союзником" Сирии

Среда, 16 ноября 2016, 05:06

Сирийский президент Башар Асад выразил надежду, что избранный президентом США Дональд Трамп станет его союзником в борьбе с исламистами, однако пока осторожен с оценкой личности американского миллиардера.

Об этом пишет BBC.

При этом президент Сирии, где уже более пяти лет продолжается гражданская война, выразил сомнения в том, что его американский коллега собирается исполнять свои обещания.

Трамп утверждал, что было бы безумием выступать одновременно против сирийских правительственных войск и боевиков "Исламского государства". Он также говорил, что борьба с сирийскими войсками может привести к вооруженному конфликту с Россией.

Асад в своем большом интервью португальскому телевидению назвал Трампа "естественным союзником" Сирии.

"Мы ничего не можем сказать по поводу того, что он намерен делать, но... если он собирается бороться с терроризмом, конечно, мы будем союзниками, естественными союзниками, как и в случае с Россией, Ираном и многими другими странами".

По словам Асада, обещание Трампа сконцентрироваться на борьбе с "Исламским государством" звучит многообещающе, но усомнился в том, что тот может выполнить это обещание.

"США думают, что они - судья для всего мира, но это не так", - добавил сирийский президент.

В том же интервью Асад назвал президента соседней Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "больным человеком" и "мегаломаньяком, живущим в отрыве от реальности".

Темы: ТрампСирия
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