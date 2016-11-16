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Прокуратура повідомила про підозру судді Господарського суду Києва

Середа, 16 листопада 2016, 05:39

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру судді Господарського суду Києва за винесення неправосудної ухвали.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Встановлено, що суддею відкрито провадження у справі про банкрутство стратегічного державного підприємства, банкрутство якого заборонено законом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування слідчими прокуратури спільно з співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ України було зібрано достатньо доказів, що вказують на особу, яка вчинила зазначений злочин.

Повідомлення про підозру вручено судді Господарського суду м Києва за ч. 1 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали).

"На даний час триває слідство, вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу та відсторонення її від посади", - повідомили у прес-службі. 

Теми: прокуратура
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