Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура сообщила о подозрении судье Хозяйственного суда Киева

Среда, 16 ноября 2016, 05:39

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судьи Хозяйственного суда Киева за вынесение неправосудного решения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что судьей открыто производство по делу о банкротстве стратегического государственного предприятия, банкротство которого запрещено законом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования следователями прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Украины было собрано достаточно доказательств, указывающих на лицо, совершившее указанное преступление.

Сообщение о подозрении вручено судье Хозяйственного суда Киева по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

"В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании судье меры пресечения и отстранения ее от должности", - сообщили в пресс-службе.

Темы: прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: