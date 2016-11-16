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Суд у Гаазі перегляне справу про спробу придушення Майдану

Середа, 16 листопада 2016, 06:08
Суд у Гаазі перегляне справу про спробу придушення Майдану

До справи про спробу придушення Майдану, що розглядалась у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, буде долучено документи, передані родинами Небесної сотні.

Про це розповів адвокат родин Небесної сотні Маркіян Галабала в ефірі Громадського.

За його словами, у звіті суду ці документи не були враховані, але вже прийнято рішення про їх залучення. На прокурора вплинуло те, що у поданні родин доводився факт організованого насильницького характеру дій влади по відношенню до протестувальників Майдану.

"Ми намагалися у цьому поданні довести, що акції влади проти учасників Євромайдану мали зовсім не спонтанний, а організований характер. Був штаб, який координував дії всіх силовиків, внутрішніх військ, "Беркуту", — повідомляє адвокат.

На переконання Галабали, трагедії, які відбулися з початку 2014 року, були не просто реакцією представників влади на протестувальників.

"Це був цілеспрямований акт агресії проти українського народу  з метою придушення протестів, бо вони могли вилитися у розкриття корупційних злочинів влади, що і сталося", — підкреслив він.

Як повідомляє адвокат, родини загиблих на Майдані надали офісу прокурора докази системності і спланованості цих дій, що дало можливість відобразити у звіті проміжний, позитивний для України результат.

"Ми продовжуємо боротися. Наші документи будуть вивчені ще раз, і дасть бог, офіс прокурора знайде підстави для допровадження цих справ", — зазначив Галабала.

Відповідно до звіту прокурора від 12 листопада 2015 року МКС не знайшов ознак системності або масштабності нападів на громадян.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв ситуацію на території Криму й Севастополя до міжнародного збройного конфлікту між Україною та Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайданГаазький трибуналсуд
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