Суд в Гааге пересмотрит дело о попытке подавления Майдана

К делу о попытке подавления Майдана, что рассматривалось в Международном уголовном суде в Гааге, будут добавлены документы, переданные семьями Небесной сотни.

Об этом рассказал адвокат семьи Небесной сотни Маркин Галабала в эфире Громадського.

По его словам, в отчете суда эти документы не были учтены, но уже принято решение об их привлечении. На прокурора повлияло то, что в представлении семей доказывался факт организованного насильственного характера действий власти по отношению к протестующим Майдана.

"Мы пытались в этом представлении доказать, что акции властей против участников Евромайдана имели вовсе не спонтанный, а организованный характер. Был штаб, который координировал действия всех силовиков, внутренних войск, "Беркута", - сообщает адвокат.

По убеждению Галабалы, трагедии, которые произошли с начала 2014 года, были не просто реакцией представителей власти на протестующих.

"Это был целенаправленный акт агрессии против украинского народа с целью подавления протестов, потому что они могли вылиться в раскрытие коррупционных преступлений власти, что и произошло", - подчеркнул он.

Как сообщает адвокат, семьи погибших на Майдане предоставили офису прокурора доказательства системности и запланированности этих действий, что позволило отразить в отчете промежуточный, положительный для Украины результат.

"Мы продолжаем бороться. Наши документы будут изучены еще раз, и даст бог, офис прокурора найдет основания для продолжения этих дел", - отметил Галабала.

Согласно отчету прокурора от 12 ноября 2015 года МКС не нашел признаков системности или масштабности нападений на граждан.

Как сообщалось, Международный уголовный суд в Гааге приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.