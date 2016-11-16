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АТО: 37 обстрілів, під вогонь артилерії потрапило Широкине

Середа, 16 листопада 2016, 06:43

Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 обстрілів позицій ЗСУ, бойовики відкривали вогонь з артилерії по Широкиному, а також з мінометів різних калібрів на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. Під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине, де по позиціях сил АТО ворог випустив більше 30 снарядів зі 122 міліметрових гармат.

З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по позиціях ЗСУ в районі Павлополя вів снайпер. 

На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Надвечір противник активізувався і на Луганському напрямку. Під обстріли мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили позиції ЗСУ в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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