АТО: 37 обстрелов, под огонь артиллерии попало Широкино

За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 обстрелов позиций ВСУ, боевики открывали огонь из запрещенной артиллерии по Широкиному, а также из минометов различных калибров на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино, где по позициям сил АТО враг выпустил более 30 снарядов из 122 миллиметровых орудий.

С минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское, Павлополь. Огонь по позициям ВСУ в районе Павлополя вел снайпер.

На Донецком направлении враг также использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы, неоднократно обстреливая Луганское и Авдеевку. Здесь же боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

К вечеру противник активизировался и на Луганском направлении. Под обстрелы минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки и Катериновки.