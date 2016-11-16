Путін терміново виводить Росію з угоди про Гаазький трибунал

Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про вихід Росії з Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Відповідне розпорядження опубліковано на порталі правової інформації.

Документ було підписано 16 листопада.

У ньому зазначено, що таке розпорядження було підписано за пропозицією Мін'юсту РФ, яке було погоджено з МЗС РФ та іншими відомствами.

"Прийняти пропозицію Мін'юсту Росії <...> про направлення повідомлення Генеральному секретареві ООН про намір Російської Федерації не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду, прийнятого Дипломатичною конференцією повноважних представників під егідою ООН в Римі 17 червня 1998 року". Росія підписала статут 2000 року.

МЗС РФ має направити повідомлення про таке рішення генсеку ООН.

Розпорядження набирає чинності 16 листопада.

Зазначимо, що Росія хоч і підписала Римський статут, однак не ратифікувала його.

Нагадаємо, у звіті прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі ситуація в Криму прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту. Звіт оприлюднено 15 листопада.

Римський статут підписаний 1998 року, ним засновується Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який ще часто неофіційно називають Гаазьким трибуналом. Україна досі не ратифікувала Римський статут.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людства. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.

Українська правда