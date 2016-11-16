За добу в зоні АТО двоє бійців отримали поранення – штаб
Середа, 16 листопада 2016, 11:51
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військовослужбовців зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"Внаслідок бойових дій за минулу добу жоден український військовий не загинув, але два воїна отримали поранення", – сказав полковник.
Як уточнив речник АТО, вони постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Талаківці та Новотроїцькому.
Українська правда