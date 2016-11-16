За сутки в зоне АТО 2 бойца ранены – штаб
Среда, 16 ноября 2016, 11:51
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военнослужащих получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"В результате боевых действий за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, но два воина получили ранения", - сказал полковник.
Как уточнил спикер АТО, они пострадали в результате вражеских обстрелов в Талаковке и Новотроицком.
Украинская правда