Журналісти кажуть, що з АП тиснули на Аласанію. Фріз не вірить

На Зураба Аласанію чинили тиск із оточення президента через журналістські розслідування про статки Петра Порошенка, які виходили на "UA:Перший" в час його керівництва НТКУ.

Про це йдеться у матеріалі Олексія Братущака на "Українській правді".

Так, журналіст проекту "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап каже, що в Адміністрації президента, наприклад, невдоволені виходом сюжету про офшори Порошенка. Журналістам ніхто не телефонує, аби вони не оприлюднили записи таких розмов, а от Аласанія, за словами Гнапа, постійно розповідав, що йому телефонують і тиснуть.

Ведуча проекту "Схеми. Корупція в деталях" Наталя Седлецька писала у Facebook, що "весь удар протягом 2 років Зураб тримав на собі", а після його звільнення є ризик, що "розслідування з каналу спробують прибрати руками нового керівництва".

Депутат "Народного фронту" Антон Геращенко на закиди щодо тиску на журналістів або керівників каналу заявив журналісту УП: "Людина, яка каже про телефонні дзвінки та тиск, має це підтвердити. Наприклад, роздруківкою: хто й коли телефонував. Якщо цього немає, то така людина або бреше, або каже правду, але боїться".

Депутат від БПП й багаторічна речниця Порошенка Ірина Фріз заперечила можливість тиску на телеканали з боку АП:

"Коли у 2014-му році я очолила управління з інформаційної політики Адміністрації президента, мною були закладені певні стандарти для співпраці з редакторами, журналістами та медіа. Жодного разу ані тоді, ані зараз, у цьому я переконана, прямих вказівок пану Аласанії від управління інформаційної політики не поступало".

"Якщо він говорить про інше, то я можу вийти в прямий ефір – і хай скаже, хто на нього тиснув. Я переконана, що такого з боку управління інформаційної політики бути не може", – заявила Фріз.

Однак нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв, який колись працював на "5 каналі" Порошенка, розповів: "Я працював з Петром Порошенком безпосередньо. Я пам'ятаю, колись я був в студії як ведучий, і до мене зайшов Олександр Народецький (на той час шеф-редактор "5 каналу" – ред.), протягнув слухавку і сказав: це – Порошенко. Він намагався прямо по ходу новин впливати на те, що я розповідав".

"З того часу, боюсь, він змінився в гірший бік. Петра Олексійовича, здається, президентство остаточно зіпсувало", – вважає Соболєв.

Уже після звільнення Аласанії у "Схем" вийшло розслідування про віллу Порошенка в Іспанії, не згадану у президентській декларації про доходи. Депутат від БПП Сергій Лещенко навіть звернувся з цього приводу до НАЗК.

Тимчасовий керівник НТКУ запевнив УП, що ані з цього приводу, ані з іншого йому ніхто не телефонував.

Втім, журналісти-розслідувачі не виключають, що їх позбавлять ефіру шляхом недофінансування Суспільного телеканалу.

За словами Гнапа, олігархи, які володіють телеканалами, не хочуть співпрацювати з журналістами-розслідувачами, щоб не мати проблем із президентом, тому одразу кілька проектів розслідувань "збилися на державному телеканалі".

На початку наступного року постане питання про продовження угоди про співпрацю – і не факт, що новий керівник телеканалу захоче пролонгувати договір.

Олена Рощенко, УП