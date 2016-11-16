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Мітингувальники на Інститутській розійшлися по домах

Середа, 16 листопада 2016, 13:42

Мітинг біля будівлі Національного банку в Києві закінчився, протестувальники покинули вулицю Інститутську.

Біля будівлі НБУ залишилися тільки правоохоронці, передає Інтерфакс-Україна.

Напроти Нацбанку розгорнули польову кухню для співробітників правоохоронних органів.

Проїзд автотранспорту по вулиці відновлено.

Правоохоронці приступили до розбирання металевих огорож, якими було перекрито вулицю.

Як повідомлялося, уранці в центрі Києві групами збиралися кілька тисяч осіб сумнівного вигляду. Вони вирушили під Нацбанк.

Теми: мітингиакції
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