Митингующие на Институтской разошлись по домам

Митинг у здания Национального банка в Киеве закончился, протестующие покинули улицу Институтскую.

Возле здания НБУ остались только правоохранители, передает Интерфакс-Украина.

Напротив Нацбанка развернута полевая кухня для сотрудников правоохранительных органов.

Проезд автотранспорта по улице восстановлен.

Правоохранители приступили к разборке металлических ограждений, которыми была перекрыта улица.

Как сообщалось, утром в центре Киеве группами собирались несколько тысяч человек сомнительного вида. Они отправились под Нацбанк.