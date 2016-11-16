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У Росії збільшили витрати на нову військову базу біля України

Середа, 16 листопада 2016, 15:50

Вартість спорудження військової бази РФ недалеко від кордону з Україною і Білорусією зросла до 1,4 млрд руб.

Це випливає з конкурсної документації вже другого тендеру, пише російське агентство "РБК".

"Це вже другий тендер: перший аукціон на суму в 909,2 млн руб. був скасований, оскільки не було подано жодної заявки", - пише видання.

Вказується, що збільшення вартості відбулося через перегляд конкурсної документації, де  "були неправомірно об'єднані роботи з проектування та будівництва, не встановлено, який досвід необхідний учасникам тендера, не вказані необхідні відомості про обсяг робіт і вимоги до їх якості".

Також зазначається, що в тендері було виявлено ознаки адміністративного правопорушення. Після скасований був і другий конкурс.

"За умовами аукціону передбачається реконструкція існуючої бази та будівництво нових об'єктів. Передбачалося, що до 1 серпня будуть виконані інженерні роботи, до середині вересня отримано дозвіл Міноборони, а на 1 грудня завершені будівельно-монтажні роботи. У 2017 році починається другий етап, який повинен завершитися 1 червня підписанням акту приймання", - сказано у повідомленні.

"В документації на порталі держзакупівель вказано, що в тому числі повинні бути побудовані два гуртожитки на 200 чоловік, медпункт на 50 місць, поле для міні-футболу, смуга перешкод, полігон і кілька гаражів для техніки в цілому на 120 місць", - повідомляє видання.

Як відомо, Росія будує поруч з Україною ще одну військову базу, яка продовжує ланцюг військових об'єктів уздовж західного кордону РФ, що стала передовою в очах Кремля в протистоянні з НАТО.

Теми: Росіяарміякордон
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