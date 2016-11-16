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В России увеличили расходы на новую военную базу возле Украины

Среда, 16 ноября 2016, 15:50

Стоимость сооружения военной базы РФ недалеко от границы с Украиной и Белоруссией выросла до 1,4 млрд руб.

Это следует из конкурсной документации уже второго тендера, пишет российское агентство "РБК".

"Это уже второй тендер: первый аукцион на сумму в 909,2 млн руб. был отменен, поскольку не было подано ни одной заявки", - пишет издание.

Указывается, что увеличение стоимости произошло из-за пересмотра конкурсной документации, где "были неправомерно объединены работы по проектированию и строительству, не установлено, какой опыт необходим участникам тендера, не указаны необходимые сведения об объеме работ и требования к их качеству".

Также отмечается, что в тендере были выявлены признаки административного правонарушения. После отменен был и второй конкурс.

"По условиям аукциона предусматривается реконструкция существующей базы и строительство новых объектов. Предполагалось, что до 1 августа будут выполнены инженерные работы, к середине сентября получено разрешение Минобороны, а на 1 декабря завершены строительно-монтажные работы. В 2017 году начинается второй этап, который должен завершиться 1 июня подписанием акта приемки", - сказано в сообщении.

"В документации на портале госзакупок указано, что в том числе должны быть построены два общежития на 200 человек, медпункт на 50 мест, поле для мини-футбола, полоса препятствий, полигон и несколько гаражей для техники в целом на 120 мест", - сообщает издание.

Как известно, Россия строит рядом с Украиной еще одну военную базу, которая продолжает цепь военных объектов вдоль западной границы РФ, стала передовой в глазах Кремля в противостоянии с НАТО.

Темы: Росcияармияграница
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