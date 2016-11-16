Парубій каже, що профспілки пообіцяли не мітингувати у четвер

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що профспілки не виходитимуть на акцію протесту у четвер.

Про це він заявив за результатами зустрічі з головою Федерації профспілок Григорієм Осовим, під час якої обговорювалися питання щодо підвищення соціальних стандартів, зокрема, розміру мінімальної заробітної плати в контексті обговорення і прийняття Держбюджету на наступний рік.

Парубій висловив сподівання, що Верховна Рада "скоріш за все вийде на прийняття Бюджету 8 грудня".

Він виступив з ініціативою, аби напередодні ухвалення головного фінансового документа відбулося його обговорення спільно з прем’єром, лідерами парламентських фракцій і представниками Федерації профспілок.

За підсумками зустрічі Осовий заявив, що у четвер профспілки не вийдуть на акції протесту, "аби не ставати об’єктом політичних маніпуляцій".

При цьому голова ФПУ наголосив, що профспілки "не відмовляються від своїх намірів і вийдуть на акції на початку грудня, коли у парламенті розглядатиметься і ухвалюватиметься бюджет, який передбачає підвищення соціальних стандартів".

"Ми "асистуватимемо" вашому розгляду і голосуванню закону про бюджет", - сказав Осовий, додавши, що профспілкові акції триватимуть, доки не будуть прийняті вимоги щодо забезпечення соціальних стандартів".

Українська правда