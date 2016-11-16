Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий говорит, что профсоюзы пообещали не митинговать в четверг

Среда, 16 ноября 2016, 20:34

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что профсоюзы не будут выходить на акцию протеста в четверг.

Об этом он заявил по итогам встречи с председателем Федерации профсоюзов Григорием Осовым, во время которой обсуждались вопросы повышения социальных стандартов, в частности, размера минимальной заработной платы в контексте обсуждения и принятия госбюджета на следующий год.

Парубий выразил надежду, что Верховная Рада "скорее всего, выйдет на принятие бюджет 8 декабря".

Он выступил с инициативой, чтобы накануне принятия главного финансового документа состоялось его обсуждение совместно с премьером, лидерами парламентских фракций и представителями Федерации профсоюзов.

По итогам встречи Осовой заявил, что в четверг профсоюзы не выйдут на акции протеста, "чтобы не становиться объектом политических манипуляций".

При этом председатель ФПУ подчеркнул, что профсоюзы "не отказываются от своих намерений и выйдут на акции в начале декабря, когда в парламенте будет рассматриваться и приниматься бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов".

"Мы будем "асистировать" вашему рассмотрению и голосованию закона о бюджете", - сказал Осовой, добавив, что профсоюзные акции будут продолжаться, пока не будут приняты требования по обеспечению социальных стандартов".

Украинская правда

Темы: акцииПарубий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: