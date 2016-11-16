Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама і лідери ЄС на цьому тижні обговорять санкції проти РФ

Середа, 16 листопада 2016, 23:32
Обама і лідери ЄС на цьому тижні обговорять санкції проти РФ

Європейські лідери і президент США Барак Обама в п'ятницю, 18 листопада, обговорять розширення санкцій відносно Росії, введені через вторгнення в Україну. Також можливе введення нових санкцій проти РФ за бомбардування в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зустріч, організована канцлером ФРН Ангелою Меркель, пройде в Берліні. У ній також візьмуть участь лідери Великобританії, Франції, Італії та Іспанії.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що шукатиме зближення з Росією. Це викликало занепокоєння в Європі щодо майбутнього санкцій проти РФ.

Німецький чиновник повідомив, що є план про продовження в найближчі тижні санкцій ЄС щодо Росії, дія яких закінчується в кінці січня 2017 року.

"Існує побоювання, що Трамп може рухатися в протилежному напрямку після його інавгурації 20 січня. Європейські лідери тому шукатимуть ясність від Обами, який зустрічався з Трампом минулого тижня і сказав, що обраний президент буде підтримувати основні відносини в усьому світі, в тому числі з НАТО", - йдеться в матеріалі.

"Ми знаходимося в дуже критичній ситуації. Ми повинні запобігти ситуації, коли ЄС продовжує санкції, а потім новий президент США приходить і знімає їх", - заявив німецький чиновник.

Теми: СШАЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану
США виділили Україні 190 Bradley, з них знищено близько 10 – WP
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: