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Обама и лидеры ЕС на этой неделе обсудят санкции против РФ

Среда, 16 ноября 2016, 23:32
Обама и лидеры ЕС на этой неделе обсудят санкции против РФ

Европейские лидеры и президент США Барак Обама в пятницу, 18 ноября, обсудят расширение санкций в отношении России, введенные из-за вторжения в Украину. Также возможно введение новых санкций против РФ за бомбардировки в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча, организованная канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пройдет в Берлине. В ней также примут участие лидеры Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет искать сближения с Россией. Это вызвало беспокойство в Европе относительно будущего санкций против РФ.

Немецкий чиновник сообщил, что есть план о продлении в ближайшие недели санкций ЕС в отношении России, действие которых истекает в конце января 2017 года.

"Существует опасение, что Трамп может двигаться в противоположном направлении после его инаугурации 20 января. Европейские лидеры поэтому будут искать ясность от Обамы, который встречался с Трампом на прошлой неделе и сказал, что избранный президент будет поддерживать основные отношения во всем мире, в том числе с НАТО", - говорится в материале.

"Мы находимся в очень критической ситуации. Мы должны предотвратить ситуацию, когда ЕС продлевает санкции, а затем новый президент США приходит и снимает их", - заявил немецкий чиновник. 

Темы: СШАЕСсанкции
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