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Саакашвілі заявив, що Порошенко збирається позбавити його громадянства

Четвер, 17 листопада 2016, 00:20
Саакашвілі заявив, що Порошенко збирається позбавити його громадянства

Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко доручив нардепам від БПП Ігорю Кононенку та Олександру Грановському позбавити його громадянства через суд.

Про це Саакашвілі написав на сторінці в Facebook.

"Моє дуже добре інформоване джерело повідомило мені, що Президент Порошенко доручив Ігорю Кононенко і його спільнику Грановському, неформальному куратору судових справ у корупційній піраміді адміністрації президента, зайнятися підготовкою питання про позбавлення мене громадянства за рішенням суду", - повідомив він.

Саакашвілі зазначив, що міжнародне право і українське законодавство забороняють позбавляти громадянства громадян України, якщо у них немає іншого громадянства.

"Дуже шкода, що Президент не тільки користується послугами цих відверто бандитських шахраїв, а й прислухається до їхніх порад", - написав він.

За словами Саакашвілі, це рішення "не матиме нічого спільного з правом та тільки зміцнить мою рішучість і рішучість всієї, вже багатотисячної команди, боротися до переможного кінця".

7 листопада глава Одеської області Михеіл Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митного простору, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Теми: СаакашвіліПорошенко
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