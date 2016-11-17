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Саакашвили заявил, что Порошенко собирается лишить его гражданства

Четверг, 17 ноября 2016, 00:20
Саакашвили заявил, что Порошенко собирается лишить его гражданства

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко поручил нардепам от БПП Игорю Кононенко и Александру Грановскому лишить его гражданства через суд.

Об этом Саакашвили написал на странице в Facebook.

"Мой очень хорошо информированный источник сообщил мне, что Президент Порошенко поручил Игорю Кононенко и его сообщнику Грановскому, неформальном куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента, заняться подготовкой вопроса о лишении меня гражданства по решению суда", - сообщил он.

Саакашвили отметил, что международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства.

"Очень жаль, что Президент не только пользуется услугами этих откровенно бандитских мошенников, но и прислушивается к их советам", - написал он.

По словам Саакашвили, это решение "не будет иметь ничего общего с правом и только укрепит мою решимость и решительность всей, уже многотысячной команды, бороться до победного конца".

7 ноября глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Темы: СаакашвилиПорошенко
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