Понад 70% українців не бачать зменшення корупції в Україні - TI

Понад 70% українців переконані, що рівень корупції в країні не знизився, а влада не хоче викривати хабарників.

Такі дані містить дослідження "Барометр світової корупції" за 2016 рік, підготовлене міжнародною антикорупційною організацією Transparency International й оприлюднене 16 листопада.

Опитування проводилося у 42 країнах Європи та Центральної Азії з листопада 2015-го по липень 2016 року. В Україні в опитуванні взяли участь 1507 респондентів.

56% українців вважають корупцію однією з головних проблем в державі, майже половина не сумнівається в тому, що на урядові рішення в країні впливають олігархи.

86% опитаних негативно оцінили намагання української влади викорінити корупцію.

Найбільше хабарників, на думку українців, – серед держслужбовців (65%), народних депутатів (64%), податківців (62%), суддів (61%) і поліцейських (54%).

Президента та прем’єр-міністра корупціонерами назвали 60% опитаних. Останнє місце у рейтингу займають релігійні лідери (32%).

Як зазначається у дослідженні, українці звикли до корупції в повсякденному житті.

За останній рік вони найчастіше платили хабарі у дитсадочках та школах (38%), у медичних закладах (33%), представникам дорожньої поліції (33%), а також у сфері соціального захисту.

І хоча майже третина українців готова відмовити хабарнику, але 42% опитаних вважають, що повідомляти про факт корупції у відповідні органи не варто: на думки одних, від цього нічого не зміниться, інші ж бояться наслідків такого викриття.

Відзначається, що у Росії, де доволі часто спалахують гучні корупційні скандали, лише 39% респондентів назвали це явище головною державною проблемою і трохи більше половини опитуваних негативно оцінили зусилля влади у подоланні корупції.

Україна – п'ята за рівнем сприйняття корупції серед країн Європи й Центральної Азії, пише ЛІГА.net.

У звіт Transparency International також потрапило Українське товариство Червоного хреста, яке не змогло розповісти, куди витратило отримані від держави 253 млн грн. Більше того, волонтери виявили випадки, коли організація намагалася отримати гроші за базову гуманітарну допомогу, яку мала надавати безкоштовно.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин у коментарі DW пояснив, що "величезна увага людей до корупційних скандалів, якими нині багата Україна, створює враження, наче корупції побільшало, але насправді корупція багатьох років зараз лише стала очевидною, про неї почали говорити вголос".

У київському офісі Transparency International беруть до уваги той факт, що опитування проводилося до запуску в Україні системи електронного декларування, проте не вважають, що зараз результати суттєво відрізнялися б.

"Опитування завжди має суб’єктивний фактор, тому, якби дослідження провели відразу після публікації е-декларацій, то розчарування в діях уряду могло б бути ще більшим", – вважає Юрчишин.

Водночас він наголосив, що досі "Україна не мала подібних антикорупційних зрушень".