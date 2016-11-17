Более 70% украинцев не видят уменьшения коррупции в Украине - TI

Свыше 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а власти не хотят разоблачать взяточников.

Такие данные содержит исследование "Барометр мировой коррупции" за 2016 год, подготовленное международной антикоррупционной организацией Transparency International и обнародованное 16 ноября.

Опрос проводился в 42 странах Европы и Центральной Азии с ноября 2015-го по июль 2016 года. В Украине в опросе поучаствовали 1507 респондентов.

56% украинцев считают коррупцию одной из главных проблем в государстве, почти половина не сомневается в том, что на правительственные решения в стране влияют олигархи.

86% опрошенных негативно оценили попытки украинских властей искоренить коррупцию.

Больше всего взяточников, по мнению украинцев, – среди госслужащих (65%), народных депутатов (64%), налоговиков (62%), судей (61%) и полицейских (54%).

Президента и премьер-министра коррупционерами назвали 60% опрошенных. Последнее место в рейтинге занимают религиозные лидеры (32%).

Как отмечается в исследовании, украинце привыкли к коррупции в повседневной жизни.

За последний год они чаще всего платили взятки в детских садах и школах (38%), в медицинских учреждениях (33%), представителям дорожной полиции (33%), а также в сфере социальной защиты.

И хотя почти треть украинцев готова отказать взяточнику, но 42% опрошенных считают, что сообщать о факте коррупции в соответствующие органы не следует: по мнению одних, от этого ничего не изменится, другие же боятся последствий такого изобличения.

Отмечается, что в России, где довольно часто вспыхивают громкие коррупционные скандалы, лишь 39% респондентов назвали это явление главной государственной проблемой и чуть больше половины опрашиваемых негативно оценили усилия властей в преодолении коррупции.

Украина – пятая по уровню восприятия коррупции среди стран Европы и Центральной Азии, пишет ЛІГА.net.

В отчет Transparency International также попало Украинское общество Красного креста, которое не смогло рассказать, куда потратило полученные от государства 253 млн грн. Более того, волонтеры выявили случаи, когда организация пыталась получить деньги за базовую гуманитарную помощь, которую должна была предоставлять бесплатно.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в комментарии DW объяснил, что "огромное внимание людей к коррупционным скандалам, которыми сейчас богата Украина, создает впечатление, будто коррупции стало больше, но на самом деле коррупция многих лет сейчас лишь стала очевидной, о ней начали говорить вслух".

В киевском офисе Transparency International отмечают, что опрос проводился до запуска в Украине системы электронного декларирования, но не считают, что сейчас результаты существенно отличались бы.

"Опрос всегда имеет субъективный фактор, поэтому, если бы исследование провели сразу после публикации е-деклараций, то разочарование в действиях правительства могло бы быть еще большим", – считает Юрчишин.

Однако он подчеркнул, что до сих пор "Украина не имела подобных антикоррупционных подвижек".