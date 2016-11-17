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МЗС протестує проти вивезення з Криму до Росії ув’язнених

Четвер, 17 листопада 2016, 09:49

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з подальшим незаконним переміщенням до Росії громадян України, які відбувають покарання в анексованому Криму.

Про це йдеться у коментарі МЗС.

"Російська сторона продовжує ігнорувати законні вимоги української сторони і грубо порушувати права громадян України, які до окупації Російською Федерацією території АР Крим і м. Севастополь були засуджені українськими судами та відбували покарання на території півострова", – йдеться у ньому.

"Зокрема, здійснюється перегляд раніше винесених українськими судами вироків відповідно до російського Кримінально-процесуального кодексу, а засуджені громадяни України переводяться відбувати покарання на територію РФ", – уточнює МЗС.

Відомство нагадує, що за нормами міжнародного гуманітарного права "державі-окупанту забороняється здійснювати примусове переміщення громадян окупованої держави на територію держави-окупанта".

"Вчинення державою-окупантом таких протиправних дій тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність", – наголошує зовнішньополітичне відомство.

МЗС України вимагає від російської сторони невідкладно припинити практику незаконних переміщень українських громадян з тимчасово окупованої території Криму до Росії, "негайно перевести їх на територію України та надіслати матеріали їхніх кримінальних та особових справ в Україну".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяМЗСправа людинив'язниця
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