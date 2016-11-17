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МИД протестует против вывоза из Крыма в Россию заключенных

Четверг, 17 ноября 2016, 09:49

Министерство иностранных дел Украины высказывает решительный протест в связи с продолжением незаконного перемещения в Россию граждан Украины, которые отбывают наказание в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"Российская сторона продолжает игнорировать законные требования украинской стороны и грубо нарушать права граждан Украины, которые до оккупации Российской Федерацией территории АР Крым и г. Севастополь были осуждены украинскими судами и отбывали наказание на территории полуострова", – говорится в нем.

"В частности, проводится пересмотр ранее вынесенных украинскими судами приговоров согласно российскому Уголовно-процессуальному кодексу, а осужденные граждане Украины переводятся отбывать наказание на территорию РФ", – уточняет МИД.

Ведомство напоминает, что по нормам международного гуманитарного права "государству-оккупанту запрещается принудительно перемещать граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта".

"Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой ее международно-правовую ответственность", – подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан со временно оккупированной территории Крыма в Россию, "немедленно перевести их на территорию Украины и прислать материалы их уголовных и личных дел в Украину".

Темы: КрымРосcияМИДправа человекатюрьма
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