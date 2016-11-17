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Окупанти прийшли з обшуком до кримського татарина у Відрадному

Четвер, 17 листопада 2016, 11:16

У селі Відрадне на території окупованого Росією Криму спецслужб провели обшук і затримали кримського татарина.

Про це повідомляє заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров у себе в Facebook.

За даними Умерова, Шериф Генієв, в будинок якого прийшли з обшуком, працює зварювальником. Спецслужби шукали його родича.

"У цьому будинку проживає 20-річний брат дружини господаря будинку Емір Хасанов. Він практикуючий мусульманин. Його нібито підозрюють в крадіжці, де на місці злочину був помічений його автомобіль", - повідомив він.

"В результаті молодої людини відвезли у відділення (куди точно поки невідомо), а машину забрали для експертизи. В ході обшуку шукали, як зазвичай, ще наркотики, зброю, заборонену літературу", – відзначає заступник голови Меджлісу.

Українська правда

Теми: кримські татариКримправа людини
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