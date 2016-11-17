Оккупанты пришли с обыском к крымскому татарину в Отрадном
Четверг, 17 ноября 2016, 11:16
В селе Отрадное на территории оккупированного Россией Крыма спецлужбы провели обыск и задержали крымского татарина.
Об этом сообщает заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров у себя в Facebook.
По данным Умерова, Шериф Гениев, в дом которого пришли с обыском, работает сварщиком. Спецслужбы искали его родственника.
"В этом доме проживает 20-летний брат супруги хозяина дома Эмир Хасанов. Он соблюдающий мусульманин. Его якобы подозревают в воровстве, где на месте преступления был замечен его автомобиль", – сообщил он.
"В итоге молодого человека увезли в отделение (куда точно пока неизвестно), а машину забрали для экспертизы. В ходе обыска искали как обычно ещё наркотики, оружие, запрещённую литературу", – отмечает он.
Украинская правда